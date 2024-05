Lo stadio “Esseneto” di Agrigento è stato accatastato ed è, quindi, registrato ufficialmente secondo i dati base e di identificazione previsti dalla normativa in materia.

Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore comunale con delega all’impiantistica sportiva, Gerlando Piparo, commentano: “Si tratta di un provvedimento atteso da quasi 70 anni, e che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il patrimonio storico, sportivo e culturale della città. L’accatastamento dello stadio è un importante riconoscimento del suo valore, da cui deriverà il massimo impegno per la conservazione e riqualificazione, valorizzandolo per le generazioni presenti e future. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato con costanza e dedizione verso tale traguardo”.

Nel mese di luglio 2023, l’ Assessore Piparo aveva “scoperto” che lo stadio, sede di importanti avvenimenti sportivi e cuore del calcio agrigentino, risultava non essere stato mai accatastato e addirittura costruito parzialmente su terreni di proprietà privata, pare, per un presunto errore di trascrizione nel passato. Gli uffici comunali avevano, così, avviato le procedure burocratiche necessarie per affrontare questa complessa questione, la cui origine risale addirittura al lontano 1930.

Il primo cittadino aveva chiesto, qualche mese addietro, di procedere alla voltura nel catasto terreni dell’intestazione a favore del Comune di Agrigento delle particelle che erano intestate al Demanio dello Stato Sicilia.