Agrigento, ABBA chiede sospensione Imu e Tari

La crisi dovuta al Covid ha investito , anche, il settore turistico. L’ABBA, Associazione bed and Breakfast Agrigento, ha chiesto all’Amministrazione Comunale la sospensione/abbattimento immediato dell’ IMU-TARI ed Imposta Pubblicitaria per le strutture ricettive extralberghiere.

“Le misure adottate dal governo nazionale e regionale – afferma il Presidente Settimio Vinti – non hanno previsto alcun ristoro per le strutture extralberghiere che per la quasi totalità sono piccole realtà imprenditoriali a conduzione familiare. La nostra categoria è in ginocchio oberata da tassazioni esose impossibili da evadere che hanno causato chiusure con l’unico risultato di un impoverimento personale e comunitario.

Pertanto – continua Vinti – si richiede all’Amministrazione Comunale un aiuto sensibile verso tali realtà e nello specifico

✓ LA SOSPENSIONE DELL’IMU E DELLA TARI RELATIVA AGLI ANNI 2020/2021 riconducibili agli immobili sede delle attività ricettive

✓ L’ABBATTIMENTO DEL 80% DELLA TARI ove si consideri che di fatto la consistente riduzione dell’attività abbia certamente inciso in maniera rilevante.

✓ La DETASSAZIONE relativa all’IMPOSTA PUBBLICITARIA delle strutture riscossa dall’INPA.”

“Abbiamo sempre operato nel nostro territorio con orgoglio e professionalità – aggiunge la vicepresidente Arianna Nicosia – contribuendo a migliorare l’immagine di una città che negli ultimi anni ci ha visto crescere come meta turistica nazionale ed internazionale; chiediamo dunque con umiltà che in questo terribile momento, ci venga riconosciuto almeno in parte ogni lavoro e sforzo.” Analoga richiesta era stata fatta anche dall’Associazione Tante case, tante idee (Clicca qui).

