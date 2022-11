Agrigento a caccia di punti contro la Stella Azzurra Roma

Agrigento a caccia di punti nella sfida odierna del PalaMoncada contro la Stella Azzurra Roma. Dopo aver raccolto consenti e tanti complimenti nelle ultime due sfide perse con Urania Milano e Pallacanestro Cantù, è arrivato il momento di muovere la classifica per la formazione di casa che arriva all’ottava giornata di campionato con 3 vittorie e 4 sconfitte. Gli ospiti sono ultimi in classifica con 0 punti. Un’occasione ghiotta per la squadra di coach Cagnardi per ritornare al successo. Nell’ultima sfida casalinga Agrigento ha perso nei secondi finale di appena due punti grazie al tandem di americani dell’Urania Milano, capaci di mettere a segno il colpo del ko.“Torniamo al PalaMoncada – sottolinea coach Cagnardi – e la voglia di rivalsa è forte. Arriviamo da due partite che ci hanno visto sconfitti seppur la squadra ha dato dimostrazione di esserci e di combattere.

Sarà una prova di maturità sia per noi che per i nostri tifosi perché non possiamo commettere l’errore di giudicare gli avversari dalla loro attuale classifica ma dovremo essere uniti e con umiltà giocare una partita di sacrificio che possa pareggiare la determinazione che una squadra in difficoltà di risultati come Roma metterà sicuramente in campo dopo aver perso partite sia all’ultimo tiro che dopo i tempi supplementari.

L’approccio fisico e la tenuta nervosa saranno importanti quanto la parte tecnica se non di più e siamo sicuri che il calore del nostro palazzetto sarà un aiuto importante”. Un ruolino disastroso per il coach Luca Bechi che non riesce a trovare la prima vittoria, sfiorata nell’ultimo match contro l’altra siciliana, il Trapani. La squadra capitolina, come se non bastasse, ha dovuto registrare la separazione, avendo esercitato l’opzione di uscita dal contratto con l’atleta Brandon Nazione. La squadra di coach Cagnardi. Appuntamento per domenica 20 novembre alle ore 18 per Fortitudo Agrigento – Stella Azzurra Roma. (Domenico Vecchio)