Agrigento, 49enne trovata morta in casa

I parenti le vanno a fare visita ma fanno una macabra scoperta. E’ stato ritrovato così il cadavere di una 49enne, originaria della Romania ma residente ad Agrigento, in un appartamento di via Papa Luciani.

Sono stati proprio i parenti ad avvisare le forze dell’ordine e chiedere l’intervento delle Volanti. Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno richiesto l’intervento di un medico che ha potuto constatare la morte.

Nessun dubbio circa le cause del decesso. Sembra che la morte della romena sia stata per cause naturali e che la stessa soffrisse da tempo di alcune patologie.