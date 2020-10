Agrigento, 400mila euro per il turismo

400 MILA EURO PER IL TURISMO DI AGRIGENTO/Nota Stampa Agrigento – Quattrocentomila euro per il turismo ad Agrigento. È stato pubblicato dall’assessorato regionale del Turismo il decreto che approva il progetto di Agenda Urbana per l’attivazione un infopoint in centro città e la promozione della destinazione turistica. Il progetto prevede la promozione e ottimizzazione di prodotti turistici integrati per il riposizionamento competitivo della destinazione turistica Agrigento e territorio del Distretto Valle dei Templi. L’infopoint accoglierà i turisti al piano terra del Palazzo dei Filippini in via Atenea, sarà dotato di arredi e attrezzature informatiche di nuova generazione. Anche l’infopoint di piazza Aldo Moro, attualmente gestito dal Libero Consorzio della Provincia di Agrigento, sarà aggiornato e avrà un layout coordinato con quello di via Atenea. Sarà realizzata una app in realtà aumentata per la visita nel centro storico che integrerà l’offerta culturale con quella commerciale del territorio. La segnaletica direzionale turistica e i pannelli informativi esistenti “wayfinding” saranno integrati e armonizzati tra loro. Sono previste 35 nuove installazioni e 29 modifiche di quelli già installati. Il progetto prevede anche l’acquisto di 23 nuovi pannelli artistici informativi che saranno posizionati presso altrettanti monumenti del centro storico. Sarà anche attivata una campagna di comunicazione integrata per il posizionamento di alcuni brand, tra cui “Agrigento 2600 anni di storia”, “Luigi Pirandello e il Teatro”, “Andrea Camilleri”, “Strada degli Scrittori”, “Folklore e tradizione”, “Enogastronomia”, “Turismo relazionale o esperienziale e i Cammini”. Il decreto di finanziamento sarà emesso entro 30 giorni e potrà essere pubblicato il bando per l’acquisizione dei servizi. Sono trascorsi tre anni, ma alla fine anche questo progetto è in porto.