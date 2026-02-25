Questa mattina, alla presenza del deputato regionale La Vardera, Controcorrente ha presentato – in anticipo rispetto agli altri schieramenti – non solo il candidato sindaco, individuato nell’onorevole Michele Sodano, ma anche una prima parte della squadra di governo per Agrigento.

È stata infatti annunciata la composizione iniziale della giunta, un team formato da professionalità di alto profilo.

Per il ruolo di vicesindaco è stato indicato l’avvocato Giovanni Crosta, figura di garanzia con esperienza in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa. A lui il compito di assicurare rigore giuridico, equilibrio istituzionale e solidità nelle scelte dell’esecutivo.

Alla delega al Turismo e Ospitalità è stata designata la dottoressa Elvira Mangione, professionista del settore hospitality, chiamata a valorizzare le eccellenze del territorio e a rafforzare l’attrattività della città sul piano nazionale e internazionale.

Per l’Innovazione la scelta è ricaduta sul dottor Dario Cipolla, architetto software con esperienza internazionale ed ex professionista di Google. A lui spetterà il compito di guidare la modernizzazione della macchina comunale, puntando su digitalizzazione, trasparenza ed efficienza dei servizi ai cittadini.

Infine, la delega alla Progettazione europea sarà affidata alla dottoressa Giusy Medico, esperta in europrogettazione, con l’obiettivo di istituire per la prima volta un ufficio dedicato al Comune di Agrigento capace di intercettare risorse comunitarie e trasformarle in opportunità concrete di sviluppo e valorizzazione dei beni comunali.

Ogni assessore sarà affiancato da un gruppo di professionisti che lo supporterà nell’elaborazione e nell’attuazione delle linee programmatiche, garantendo presenza costante sui dossier strategici dell’amministrazione.

All’iniziativa erano presenti anche i candidati al Consiglio comunale della lista, a testimonianza della compattezza del progetto politico.

«Siamo una comunità e stiamo costruendo una squadra autorevole, pronta ad assumersi responsabilità fin dal primo giorno. Questo è un progetto corale che potrà contare su professionalità di altissimo livello: ogni assessore sarà il sindaco della propria area», ha dichiarato Michele Sodano.

«Un gruppo che unisce esperienza, innovazione e visione strategica per dare alla città un governo stabile, credibile e orientato al futuro. Nelle prossime settimane comunicheremo il resto della giunta per il rilancio di Agrigento».

