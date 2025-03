È stata inaugurata al Monastero di Santo Spirito la mostra “Agrigento e i Chiaromonte, tra potere, magnificenza e devozione”, che racconta – per la prima volta con affreschi, pergamene e reperti – la storia di una delle famiglie nobiliari più influenti della Sicilia. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana e curata dal Parco Archeologico della Valle dei Templi in collaborazione con l’Arcidiocesi di Agrigento, resterà aperta fino al 30 giugno 2025.

Attraverso due sedi espositive – il Monastero di Santo Spirito e la Chiesa di San Lorenzo, oggi Polo del Museo Diocesano – il percorso restituisce al pubblico un patrimonio spesso inedito: dagli affreschi trecenteschi al raro cofanetto nuziale in pastiglia, dalla Madonna del Latte alla matrice di sigillo araldico, fino ai documenti del Tabulario della Cattedrale. Un viaggio tra arte, fede e politica che valorizza il legame tra la famiglia Chiaromonte e la città, contribuendo a rafforzare l’identità storica del centro storico in un anno chiave per Agrigento.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 8:00 alle 18:30, con biglietto d’ingresso acquistabile presso Santo Spirito.

