Con l’avvicinarsi del 2025, anno in cui Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura, la Fondazione Agrigento 2025 continua a lavorare senza sosta per garantire il successo di questo evento straordinario. Lo conferma il presidente della Fondazione, Giacomo Minio, che ha aggiornato sulle ultime attività in corso, sottolineando i passi in avanti verso la piena operatività dell’ente.

“Procedono incessanti le attività della Fondazione in vista dell’avvicinarsi del 2025,” ha dichiarato Minio. Tra le novità più recenti, vi sono la pubblicazione del bando per commercialista e la firma del contratto con il Dott. Albergoni, che assume formalmente il ruolo di direttore. “In questo caso si è trattato di una mera formalità burocratica, in quanto le attività della Fondazione non sono mai state interrotte,” ha precisato Minio, rassicurando che il lavoro della Fondazione è proseguito senza sosta, garantendo continuità.

In vista della creazione di una struttura operativa solida ed efficiente, Minio ha annunciato che a breve saranno pubblicati nuovi bandi per il personale necessario a completare l’organico. L’obiettivo è quello di preparare al meglio la città e il territorio per gli eventi e le iniziative che si svolgeranno nel 2025.

Il 2025 si avvicina rapidamente, e con esso cresce l’attesa per ciò che Agrigento, insieme al suo territorio, saprà offrire come Capitale Italiana della Cultura.

“Stanno per essere inoltre pubblicati i bandi per il personale che completerà la struttura operativa,” ha dichiarato Minio, indicando che l’ampliamento dell’organico è un passo cruciale verso il successo di Agrigento Capitale della Cultura.

Questa settimana è inoltre prevista una riunione con le principali istituzioni culturali territoriali, per discutere e definire alcune delle linee direttrici sui programmi dell’anno prossimo. “Sono stati calendarizzati in settimana una prima riunione con le principali istituzioni culturali pubbliche territoriali per definire insieme alcune linee direttrici sui programmi del prossimo anno,” ha affermato il presidente della Fondazione.

L’attenzione non è rivolta solo ad Agrigento, ma anche alle cittadine del territorio circostante, che giocheranno un ruolo chiave negli eventi del 2025. La prossima settimana, infatti, si terrà una riunione con i sindaci delle località limitrofe per discutere delle iniziative che vedranno protagoniste le singole comunità. “Per la prossima settimana si svolgerà una prima riunione con i sindaci del territorio, con i quali definire le iniziative che vedranno le singole cittadine protagoniste dell’evento,” ha spiegato Minio.