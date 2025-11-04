Oggi l’Ufficio stampa di Agrigento Capitale Italiana della Cultura ha diffuso lo stato d’avanzamento dei progetti: venti completati, venti in corso, quattro in fase di avvio.

Un bilancio che fotografa l’attività di questi mesi, ma che inevitabilmente riaccende il dibattito.

Perché, diciamolo chiaramente: il punto non è solo quanti progetti siano stati realizzati, ma cosa questi progetti abbiano lasciato.

Qual è stato il loro impatto reale sulla città, sull’immagine di Agrigento, sulla partecipazione dei cittadini?

Cosa erediteremo da questo anno da Capitale?

A volte la vera sfida non è completare un programma, ma riuscire a farlo entrare nel cuore delle persone, generando consapevolezza, appartenenza, identità.

È su questo che si misura il valore di un percorso culturale: su ciò che resta, non solo su ciò che si è fatto.

