Agrigento 2025, come spendere i 400 mila euro? Si accende il dibattito sul futuro della Fondazione

AGRIGENTO – Come utilizzare i circa 400 mila euro che, una volta sciolta la Fondazione Agrigento 2025, tornerebbero nelle casse del Comune? È questo uno dei temi destinati ad animare il confronto politico nelle prossime sedute del Consiglio comunale.

Ad alimentare il dibattito è la capogruppo di Controcorrente – Ismaele Presidente, Elvira Mangione, che chiede di portare immediatamente in aula la proposta di scioglimento della Fondazione, sostenendo che ogni ulteriore rinvio comporti un inutile spreco di risorse.

«Lo scioglimento della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 non può più essere rinviato», afferma la consigliera, ricordando che, in base allo Statuto, le somme non utilizzate dall’ente rientreranno integralmente nella disponibilità del Comune solo dopo l’approvazione dello scioglimento.

Secondo Mangione, il fondo residuo sfiora oggi i 400 mila euro, ma il ritardo nella chiusura dell’ente continua a generare costi di funzionamento, tra spese per il personale e altri oneri di gestione. «Parliamo – sostiene – di diverse decine di migliaia di euro che, anziché essere utilizzate per pulizia e decoro urbano, manifestazioni ed eventi, sostegno alle associazioni culturali del territorio o interventi di riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi, vengono progressivamente assorbite dal mantenimento di una struttura che ha ormai esaurito la propria funzione».

La consigliera ricorda inoltre che il punto è iscritto all’ordine del giorno del Consiglio comunale fin dalla seduta dell’8 aprile 2026. In quella fase erano stati richiesti approfondimenti documentali, oggi acquisiti. «Non esistono più ragioni che possano giustificare ulteriori rinvii», afferma.

Da qui l’appello rivolto a tutti i consiglieri comunali e al presidente dell’Aula: «Prendiamoci l’impegno di discutere e deliberare lo scioglimento della Fondazione Agrigento 2025 al prossimo Consiglio comunale, anche a costo di lavorare fino a tarda ora».

La questione, tuttavia, non riguarda soltanto lo scioglimento della Fondazione, ma anche la destinazione delle risorse residue. Su questo punto si preannuncia un confronto politico tra maggioranza e opposizione. Da un lato c’è chi chiede di restituire subito quei fondi alla città finanziando interventi concreti; dall’altro sarà chiamata a chiarire la propria posizione l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Sodano, che dovrà indicare come intende impiegare una somma considerata strategica per le prime scelte della nuova consiliatura. Il dibattito è aperto.

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