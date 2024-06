Ad Agrigento mercoledì prossimo 12 giugno al Consorzio universitario, in via Quartararo, dalle ore 15:30 in poi, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e il presidente della Fondazione “Agrigento 2025”, Giacomo Minio, hanno organizzato per gli operatori e i cittadini una “Conferenza civica su Agrigento 2025”.

“Riteniamo essenziale e utile alimentare il dibattito e il confronto preliminare su tutto ciò che attiene all’avvento dell’anno di ‘Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025’ – afferma Miccichè afferma -. La conferenza organizzata è un’occasione di approfondimento per gli addetti ai lavori e di informazione e stimolo per i cittadini. Invito pertanto operatori e concittadini interessati a partecipare e a contribuire eventualmente con proposte e suggerimenti”.

15:30 Apertura dei lavori e intervento introduttivo. Giovanni Perino, presidente Ecua Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento

15:45 Presentazione della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio, presidente Fondazione Agrigento 2025

16 Presentazione del Pprogramma culturale di Agrigento 2025 Roberto Albergoni, direttore Generale Fondazione Agrigento 2025

16:20 Presentazione dei tavoli di lavoro:

1) Comunità e governance degli spazi pubblici Federica Salvo

2) Creatività e produzione culturale Florinda Saieva

3) Ospitalità e accoglienza turistica Viviana Buscemi

4) Centro storico e periferie Valeria Scavone

17 Tavoli di lavoro

18 Restituzione dei lavori

18:30 Dibattito Roberto Albergoni, moderatore

19 Conclusioni Costantino Ciulla, assessore alla Cultura del Comune di Agrigento.