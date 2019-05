Agrigento 2020, pubblicato il format per proposte e idee, scadenza 18 giugno

È stato pubblicato sul sito del Comune di Agrigento, del Parco Archeologico e del Distretto Turistico Valle dei Templi, il format di Agrigento 2020 – 2600 Anni di Storia per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla progettazione partecipata delle celebrazioni del prossimo anno.

La scadenza per l’invio di proposte e idee all’indirizzo agrigento2020@gmail.com è stata fissata al 18 giugno prossimo. L’Ufficio di Presidenza del Comitato di Agrigento 2020 si è insediato ieri per discutere le funzioni del Comitato e l’immediato avvio alle attività. Il presidente, Vincenzo Camilleri, e i componenti Calogero Pisano per la Regione Siciliana, Maria Serena Rizzo per il Parco Archeologico della Valle dei Templi, don Giuseppe Pontillo per l’Arcidiocesi, Giuseppe Taibi per il Fai, Gaetano Pendolino per il Distretto Turistico Valle dei Templi, Andrea Bartoli per Farm Cultural Park hanno avuto un lungo confronto con il direttore del Parco, Giuseppe Parello, incaricato dal Comune della progettazione, e hanno approvato il format proposto per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse che avrà uno scopo puramente esplorativo. Seguiranno gli avvisi pubblici.

“Siamo abituati a pensare alla cultura come a luoghi storici o attività destinate a una ristretta cerchia di individui – commenta il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto -; invece con Agrigento 2020 vogliamo invertire questa tendenza e già nel corso del tempo, sin dalla nostra candidatura al bando di Capitale Italiana della Cultura e poi con la selezione del dossier tra quelli delle città finaliste, abbiamo condiviso un percorso nel modo più inclusivo possibile, perché al centro di queste celebrazioni non siano i luoghi e gli eventi ma le persone che determineranno di fatto l’avvio di un processo di innovazione sociale che guarda ai prossimi dieci anni”.