Agrigento 2020. Al via al programma

Comitato di Agrigento 2020. Agrigento è pronta a raccontarsi per un anno intero, dalle origini ai giorni nostri, una storia di cultura, arte, architettura, letteratura e non solo. Per riconquistare un orgoglio collettivo e per dare il via ad un impegno corale di crescita della città e per il recupero di una sua centralità nel Mediterraneo. La presenza così partecipata a questa prima assemblea di avvio dei lavori sul programma, attorno ad un’opera d’arte di Pistoletto, che è simbolo delle culture del Mediterraneo, è un segno assolutamente inedito dell’unione di tutte le volontà in questa direzione