PIANO CITY AGRIGENTO: Preludio della Prima Edizione

Agrigento si prepara a vivere un’importante anticipazione del festival Piano City, che debutterà ufficialmente nel 2025, anno in cui la città sarà Capitale italiana della Cultura. Dopo i successi di Berlino e Milano, Piano City arriva nella città siciliana con un evento preludio che avrà luogo il 20 settembre 2024.

Il concerto, che si svolgerà alle ore 21 in Piazza Don Minzoni, ai piedi della Cattedrale, vedrà protagonista il musicista e compositore Davide Boosta Dileo. Con il suo spettacolo, Dileo offrirà un viaggio emozionante tra pianoforte ed elettronica, creando paesaggi sonori in cui melodie si perdono e si ritrovano, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha dichiarato: “Siamo davvero felici di poter ospitare Piano City nella nostra città. Agrigento ha una lunga tradizione culturale e artistica, e questo festival sarà un’occasione straordinaria per esaltare il nostro patrimonio, coinvolgendo non solo i cittadini ma anche i visitatori e gli amanti della musica di qualità. La nostra nomina a Capitale italiana della Cultura 2025 è un riconoscimento importante e con iniziative come questa, che rendono il territorio un palcoscenico vivente, vogliamo dare il giusto risalto a tale prestigio.”

Costantino Ciulla, Assessore alla Cultura e Turismo, Grandi Eventi e Spettacoli, Politiche Giovanili, Tempo Libero, ha aggiunto: “L’arrivo di Piano City ad Agrigento è un progetto che coltiviamo da tempo e sarà un’occasione unica per far risuonare la bellezza del pianoforte in luoghi spesso poco conosciuti della nostra città e provincia. Il concerto preludio, nella suggestiva cornice di Piazza Don Minzoni, è solo un assaggio di ciò che ci aspetta nel 2025, quando Agrigento sarà Capitale italiana della Cultura e avrà la prima vera edizione di Piano City. Ringrazio la dott.ssa Mariarita Di Nuzzo e tutto lo staff per il loro impegno e Davide Boosta Dileo per aver accettato con entusiasmo di far parte di questo straordinario viaggio.”

L’evento, che è gratuito e a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, è promosso e realizzato dal Comune di Agrigento in collaborazione con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. Piano City rappresenta un’occasione unica per coinvolgere istituzioni, associazioni, partner e cittadini, attraverso la musica e l’invito a vivere la città in modo nuovo.

20 settembre 2024

Concerto di Davide Boosta Dileo

Piazza Don Minzoni, ore 21 – Agrigento

Social di Piano City Agrigento:

Instagram: @pianocityagrigento

Facebook: PianoCityAgrigento