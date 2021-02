Agrigentino stretto nella morsa del ghiaccio, diversi incidenti

Ghiaccio in diverse strade. Nella province di Agrigento, come altrove, analoghi scenari e disagi: qui e’ scattata un’attenta ricognizione delle strade provinciali del comprensorio collinare e montano da parte del personale stradale del Libero consorzio comunale di Agrigento per assicurare la transitabilita’ dei mezzi in sicurezza. Anche nelle ore notturne infatti ha nevicato ed e’ stato necessario intervenire con i mezzi spargisale in piu’ punti dei tracciati per evitare la formazione di ghiaccio. Attualmente il transito e’ possibile solo con catene o pneumatici da neve. Questa mattina a causa del giaccio sulla strada disagi sulla SS 640 all’altezza dello svincolo per Castrofilippo, nei pressi del centro Commerciale Le Vigne. Ghiaccio sulle strade anche a San Giovanni e Cammarata con scontri tra auto.