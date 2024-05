Una scena purtroppo già vista sul ponte Morandi, ma per fortuna questa volta con un lieto fine grazie all’intervento provvidenziale di due poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Che prima lo hanno ascoltato, ma quando sembrava che volesse lanciarsi dal viadotto lo hanno afferrato e messo in sicurezza, per poi affidarlo ai familiari.

È successo nel pomeriggio. Gli agenti di pattuglia sono intervenuti sul viadotto che da Agrigento porta a Porto Empedocle dopo le segnalazioni di alcuni passanti che avevano visto un uomo in evidente stato di agitazione che guardava nel vuoto sporgendosi pericolosamente dal guardrail. E così lo hanno trovato al loro arrivo i due poliziotti giunti in maniera fulminea.

L’uomo ha minacciato di buttarsi giù dal ponte. A un certo punto si sarebbe sporto rischiando di cadere, ma gli agenti dopo averlo tranquillizzato si sono prontamente lanciati su di lui abbracciandolo e riuscendo a metterlo in salvo. I due “salvatori” hanno mantenuto sangue freddo e parlandogli con delicatezza hanno convinto quell’uomo ad allontanarsi dalle barriere metalliche.