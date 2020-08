Agrigentino arrestato all’Estero per tentato omicidio

Un 45enne Nicola Spagnolo, originario di Cattolica Eraclea, è stato arrestato dalla polizia a Montreal, in Canada. E’ sospettato di essere stato coinvolto in un tentato omicidio avvenuto lo scorso sabato notte in un bar, nella parte vecchia di Montreal.

La vicenda riguarda il ferimento a coltellate di un uomo. Nicola Spagnolo è il figlio di Vincenzo Spagnolo, assassinato all’ingresso della sua residenza di Laval nell’ottobre 2016. Era un amico e uomo di fiducia del defunto padrino della mafia di Montreal Vito Rizzuto, morto per cause naturali nel dicembre 2013. I nomi di Rizzuto e Spagnolo sono strettamente legati da decenni.