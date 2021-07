Agrigentini nelle Commissioni Nazionali e Regionali dell’AIA.

Sono state rese note da parte del Comitato Nazionale dell’AIA le composizioni delle nuove commissioni degli organi tecnici regionali e Nazionali dell’AIA per la stagione 21/22. Per la prima volta in 70 anni di Storia la Sezione di Agrigento avrà un Commissario Organo Tecnico in una Commissione Nazionale per l’esattezza alla CON D (Comm. Osservatori Nazionale Dilettanti ) la commissione che svolge il proprio lavoro con gli arbitri , assistenti e osservatori impegnati nei campionati dilettanti a livello nazionale dove e’ stato nominato Antonino Alesi . Sempre a livello nazionale viene confermato un nostro associato al Settore Tecnico Nazionale guidato da Matteo Trefoloni e per la precisione : Mario Chillura ( Settore Tecnico Modulo Bio Medico). Inoltre, il Comitato Nazionale dell’AIA presieduto dal neo eletto Presidente Alfredo Trentalange su proposta del Presidente del CRA Cristina Anastasi ha nominato Antonino Sciabarrà vice presidente regionale del Comitato Regionale arbitri Siciliano e Giuseppe Sicurella Organo Tecnico del Futsal Calcio a 5 .