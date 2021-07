Agricooltour festival 2021 passa da Azienda agricola Rosario Pendolino

Quest’anno Agricooltour festival passa nuovamente anche dall’Azienda agricola Rosario Pendolino di Aragona con il concerto di Claudio Cirillo, che proporrà una particolare esibizione in acustico da ‘one man band’! L’evento si svolgerà domenica 1 agosto alle 20:30. L’Azienda agricola Rosario Pendolino è attiva dal 2005 sui colli aragonesi e si occupa principalmente della coltivazione di cereali, olive da olio e uva Nero d’Avola. Diventata biologica nel 2017, comincia a impegnarsi nella realizzazione di iniziative collaterali all’agricoltura e di tipo sociale. La più importante è la creazione di un asilo nel bosco dove l’attività didattica è basata sul rapporto tra bambino e natura.

Claudio Cirillo, cantautore e polistrumentista romano, ha cominciato presto ad esibirsi live e, tra il 2018 e il 2020, ha viaggiato per l’Europa come artista di strada passando per Germania, Olanda, Svezia, Inghilterra, Scozia, Repubblica Ceca, Spagna e Portogallo. Lo scorso anno ha pubblicato il suo primo EP Puzzle (autoprodotto), che racconta in 5 tracce le diverse sfaccettature dell’amore con un tono fresco e leggero, sebbene riflessivo e poetico.