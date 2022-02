Agricoltori in piazza ad Agrigento per dire no al caro prezzi

Manifestazione ad Agrigento indetta da Coldiretti per dire no alle speculazioni sull’aumento dei prezzi, in particolare per i rincari nei costi dell’energia, dei fertilizzanti, delle materie prime per l’alimentazione degli animali. Decine e decine di allevatori, agricoltori e artigiani si sono ritrovati in Piazza Vittorio Emanuele, e con loro anche diversi sindaci e amministratori locali. E’ emerso che lo stato di crisi in cui versa il comparto mette seriamente a rischio la sopravvivenza dell’economia agricola del territorio.

Al malcontento delle famiglie per il consistente aumento dei prezzi al consumo si aggiunge quello di agricoltori e agli allevatori i cui guadagni non riescono neanche a coprire i costi di produzione. I manifestanti hanno consegneranno al prefetto Maria Rita Cocciufa un documento condiviso e prodotti da donare in beneficenza, ed è stato chiesto di farsi portavoce delle problematiche del comparto presso il Governo nazionale e regionale.

Da parte di Coldiretti, infine, arrivano proposte atte a garantire il giusto prezzo contro ogni forma di speculazione, garantire liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi previsti per il settore e bloccati dalla burocrazia.