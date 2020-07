Agosto ricco di eventi al teatro Costabianca di Realmonte

Un mese di agosto ricco di eventi artistici e culturali, all’insegna del divertimento e della sicurezza. Andranno in scena al teatro Costabianca di Realmonte, il cui cartellone, connotato dalla qualità e dalla varietà degli spettacoli, gode del patrocinio del Comune di Realmonte.

L’organizzazione degli eventi è curata dalla Tourist Service di Agrigento. “Dopo l’esito positivo del collaudo da parte della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo per le misure di contenimento sanitario – afferma l’imprenditore agrigentino Emanuele Farruggia – siamo pronti a far vivere emozioni e sano divertimento a chi vorrà trascorrere le serate al teatro Costabianca, grazie ad un programma vario e qualificato, allestito grazie alla sensibilità degli Artisti in cartellone, ovviamente nel segno della sicurezza e delle misure antiCovid. Si potrà assistere agli spettacoli in massima sicurezza. Abbiamo predisposto i posti numerati, garantendo il distanziamento sociale tra gli spettatori. L’ingresso sarà contingentato, l’uso della mascherina sarà obbligatorio solo all’entrata e all’uscita e verrà rilevata la temperatura corporea e fornito il disinfettante. Il tutto – conclude Farruggia – per tutelare la salute dei nostri ospiti”.

Ecco nel dettaglio il ricco cartellone allestito: si parte il 2 agosto con il gruppo teatrale “Caos”, che proporrà “Il Padre della Sposa”, quattro giorni dopo protagonista sarà la compagnia “Teatro Stabile Nisseno” con la performance “Un ladro per amico”. Il 10 agosto si cambia genere: arriva il cabaret di Manlio Dovì, cui seguirà il 13 agosto una serata nel segno della musica con il duo Giuseppe Milici e Marcello Mandreucci. Ancora un tandem sul palcoscenico: questa volta a calamitare l’interesse del pubblico saranno i due artisti palermitani Toti e Totino con lo spettacolo “Un primo e un secondo” programmato per il 16 agosto. Il cabaret torna a distanza di tre giorni con Roberto Lipari. Il 21 agosto Openspace Theater , il 27 Marco Savatteri con una straordinaria esibizione della Casa del Musical e il 29 andrà in scena Italo Medio, commedia del Teatro Posta Vecchia. Un interessante appendice caratterizzerà la prima parte di settembre: il 3 è previsto lo spettacolo della Compagnia dell’Isola e il 12 calerà il sipario con Four On Six. Per info, prenotazioni e vendita biglietti rivolgersi al Box Office, via Imera ad Agrigento, telefono 092220500. I biglietti si possono acquistare anche on line su webtic.it