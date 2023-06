Dopo le recenti aggressioni con ferimento di alcuni poliziotti agrigentini a Canicattì e a Palma di Montechiaro, il deputato nazionale agrigentino, Calogero Pisano, annuncia una interrogazione al ministro dell’Interno, Piantedosi, e afferma: “Massima solidarietà agli agenti aggrediti. Condanno quanto accaduto senza riserva alcuna, peraltro contro coloro che rappresentano la legge e lo Stato. Al ministro chiederò l’adozione di misure atte a tutelare l’incolumità di chi quotidianamente lavora con abnegazione per garantire la sicurezza dei cittadini. E proporrò di elevare a struttura di primo livello il Commissariato di Agrigento, dato il ruolo primario che svolge nel contrasto al crimine, all’illegalità e all’immigrazione clandestina. Ciò comporterebbe un immediato aumento degli organici ed un conseguente rafforzamento del sistema di prevenzione e repressione dei reati. Chiederò, al contempo, un incontro al Prefetto di Agrigento ed ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, per valutare la costituzione di pattuglie interforze (numericamente appropriate) durante l’estate, periodo in cui l’affluenza di persone nelle strade e nei locali del litorale della provincia risulta più intensa”.