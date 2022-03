Aggredito all’interno di un locale, commerciante in ospedale

La movida “selvaggia” questa volta non c’entra assolutamente con la sull’aggressione di un commerciante, agrigentino, quarantatreenne, all’interno di un pub della via Pirandello, nel centro di Agrigento. Il commerciante è finito in ospedale con un brutto trauma in viso, mentre l’aggressore è fuggito, prima dell’arrivo della polizia, ed è attualmente ricercato. Fra i due nel recente passato vi erano state altre discussioni, per motivi personali e privati, forse legate ad una donna contesa.

Sabato sera l’aggressore transitando per la via Pirandello ha visto il “rivale”, e avrebbe deciso di regolare i conti. Entrato nel locale, all’improvviso avrebbe colpito con una testata al volto il commerciante che stordito, ha cominciato a perdere sangue in maniera copiosa. L’aggressore si è immediatamente dileguato.

Scattato l’allarme sul posto sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura, e un’ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato un brutto trauma facciale. Avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Gli agenti hanno avviato le indagini, e come primo passaggio hanno raccolto alcune testimonianze, tra cui quella della vittima, e avrebbero già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza posti a presidio della via Pirandello.