Una brutale aggressione contro due pensionati di 75 anni ha fatto scattare l’arresto per un ventiseienne di Favara, protagonista di una folle escalation di violenza. Il giovane è stato trasferito alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip Michele Dubini su richiesta del pubblico ministero Carola Bisanti.

La misura cautelare è stata eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile e della sezione Volanti della Questura di Agrigento. I fatti hanno preso il via lo scorso fine settimana nel quartiere di Villaggio Mosè, dove il 26enne ha inizialmente aggredito la fidanzata durante una lite legata a un rapporto sentimentale instabile, costringendola a ricorrere alle cure dell’ospedale. L’indomani, il giovane si è presentato sotto la casa della ragazza per un chiarimento.

Quando i genitori della compagna sono scesi in strada, la situazione è degenerata: il 26enne si è scagliato contro i due anziani, colpendoli selvaggiamente al volto e al corpo prima di fuggire in auto.

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