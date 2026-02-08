Si è disteso su una barella senza che di fatto necessitasse di cure mediche, impedendo la fruibilità ai pazienti in attesa di essere sottoposti alle visite all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. E quando un infermiere ha chiesto di scendere dalla barella lo ha aggredito fisicamente. Un trentaquattrenne di Agrigento, disoccupato, è stato arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Deve rispondere di lesioni personali a personale sanitario durante lo svolgimento del servizio e minacce gravi. Tutto quanto è accaduto l’altra sera.

Al pronto soccorso è stato il caos. All’invito dell’infermiere di liberare la barella che sarebbe servita per un utente, all’improvviso ha aggredito fisicamente con calci e pugni l’operatore sanitario, urlando allo stesso più volte la frase dal contenuto minaccioso: “Ti tagliu a testa”. Ad evitare il peggio il tempestivo intervento degli addetti alla vigilanza e dei poliziotti. L’infermiere è rimasto lievemente ferito.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp