Un extracomunitario, in evidente stato di alterazione, questa mattina, ha prima danneggiato l’auto di servizio dei carabinieri, rompendo il parabrezza, e poi ha aggredito i militari dell’Arma della Stazione di Naro e due agenti della polizia locale.

L’uomo, dopo un tentativo di fuga da viale Umberto, è stato rintracciato e bloccato in via Vanelle nel centro storico narese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle Stazioni di Camastra e Palma di Montechiaro.

L’immigrato è stato portato in stato di arresto in caserma. Non sono ancora chiari i motivi alla base del brutto gesto.