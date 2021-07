Aggredisce e mostra genitali a coniugi: denunciato muratore

Ha minacciato, ingiuriato e avrebbe mostrato loro, in segno di disprezzo, in mezzo alla strada i genitali poi, li ha raggiunti nella loro abitazione, e li ha malmenati. Marito e moglie sono rimasti feriti. L’aggressore, un muratore quarantottenne, di Santa Elisabetta, residente in Belgio, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai carabinieri della Stazione cittadina, coordinati dal Comando Compagnia di Canicattì, per una sfilza di reati: lesioni, atti osceni, diffamazione, minaccia, e violazione di domicilio.

I fatti risalgono a due settimane fa, quando l’uomo, per futili motivi, avrebbe inveito contro la coppia di coniugi, continuando con le minacce e le ingiurie, fino a quando si è abbassato i pantaloni, e ha mostrato loro i genitali. Non contento dalle offese e minacce, l’indagato è passato alle vie di fatto.

Ha raggiunto la coppia fin dentro la loro abitazione, e li ha malmenati. Le due vittime sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’uomo ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, mentre alla donna, riscontrata la rottura della protesi dentaria. I carabinieri dopo avere ricostruito i fatti, hanno denunciato il 48enne, e proceduto anche al ritiro cautelare di un fucile da caccia, regolarmente detenute dallo stesso.