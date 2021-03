“Aggiungi un posto a tavola”, il Lions alla mensa della solidarietà

Continua l’impegno dei Lions Club Agrigento Host nel promuovere iniziative rivolte all’assistenza delle fasce più vulnerabili e bisognose presenti nel territorio. In linea con quanto già fatto nel pieno della crisi sanitaria ed economica, il club ha nuovamente proposto l’iniziativa del distretto “aggiungi un posto a tavola” nella Mensa della solidarietà di Agrigento, Comunità missionaria “Porta Aperta”. “La pratica della solidarietà si è rivelata particolarmente importante fin dall’inizio della pandemia- scrivono dal club- il Lions Agrigento Host ha organizzato una raccolta alimentare per portare generi di prima necessità alle persone più fragili del territorio, servendo più di 100 famiglie in difficoltà, successivamente in previsione del Natale ha pensato anche ai bambini, vittime anche loro del disagio economico delle famiglie, regalando giocattoli e pandorini. Ultima iniziativa dell’anno è stata la donazione di un buono spesa per la mensa missionaria “Porta Aperta” di Agrigento e anche in questi giorni continua l’impegno rivolto ai più bisognosi con “aggiungi un posto a tavola”.

Sono moltissime le categorie vulnerabili che stanno pagando un prezzo molto alto in questa crisi ed è per questo che la vicinanza e il sostegno devono essere alla base di un’azione solidale condivisa tra istituzioni e società civile. A noi Lions resta il dovere di continuare ad essere, in maniera sempre più incisiva, la luce del cammino da percorrere attraverso la solidarietà e l’amore per le persone che vivono in condizioni disagiate”.