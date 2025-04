Il progetto per la riqualificazione dell’area di sosta in via Empedocle, ad Agrigento, è stato ufficialmente assegnato al consorzio milanese Stabile Da Vinci. L’aggiudicazione dell’appalto parcheggio. Non si tratta di una nuova struttura bensì di un intervento di manutenzione straordinaria.

Il finanziamento, pari a 600 mila euro, proviene da fondi stanziati dalla Regione Siciliana. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, la risistemazione della segnaletica orizzontale, il rinnovo dei marciapiedi con materiali locali come pietra bianca di Modica e grigio macchiato di Custonaci, e l’adeguamento dell’area alle normative sull’accessibilità per disabili.

La scelta progettuale punta a razionalizzare gli spazi esistenti, utilizzati finora in maniera disordinata, con gravi conseguenze sulla viabilità. Secondo la delibera approvata, si procederà con un ridisegno dell’area, ottimizzando i posti auto e garantendo un maggiore decoro urbano.

L’iter, iniziato con una delibera regionale datata 6 aprile 2022, ha subito rallentamenti. Il progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Agrigento solo il 19 dicembre 2024, mentre la Giunta Comunale ha deliberato l’appalto il 15 gennaio 2025, trasmettendo però la documentazione incompleta al Consiglio, senza il progetto esecutivo. Questo ha generato confusione tra i consiglieri, causando anche lo scioglimento di una seduta per mancanza del numero legale.

Il progetto iniziale, che prevedeva la creazione di un nuovo parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria, è stato abbandonato dopo la vendita del terreno da parte delle Ferrovie dello Stato. L’attuale piano si concentra dunque sulla riqualificazione dell’area già esistente tra via Pietro Nenni e piazza Ravanusella.

Si attende ora l’avvio dei lavori, con l’obiettivo garantire alla città uno spazio urbano più ordinato, funzionale e integrato nel contesto storico.

