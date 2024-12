Sono previsti a breve nuovi interventi sulla viabilità interna da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Con determinazione dell’Ufficio Contratti e Gare è stato aggiudicato, infatti, l’accordo quadro con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade ex consortili (Spc) ed ex regionali (Spr).

L’appalto, al quale hanno partecipato 291 imprese, è stato aggiudicato con procedura di gara telematica ed inversione procedimentale all’impresa GRESY APPALTI SRL con sede a Maletto (Catania) che ha offerto il ribasso del 31,8405% per un importo contrattuale complessivo di 800.000 euro (compresi 24.000 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi dal verbale di consegna dei lavori su indicazioni dello staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali che ha elaborato il progetto, finanziato con fondi regionali, destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulle strade di loro competenza.

