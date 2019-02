Aggiudicato appalto per lavori sulle Strade Provinciali n. 80 e n. 3A.

Comunicato stampa – Nuovo passo in avanti verso il miglioramento delle condizioni della viabilità provinciale. Stamani infatti è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP n. 80 Agrigento-Baiata-FAvara e la SP n. 3A Bivio Caldare (SS 189)-Favara, dell’importo a base d’asta di 682.180,00 euro. Si tratta di strade che quotidianamente registrano un intenso traffico veicolare, mezzi pesanti compresi, e per le quali, a causa della totale mancanza di finanziamenti, per anni non è stato possibile garantire una adeguata manutenzione. Grazie all’impegno dei tecnici del Libero Consorzio sono stati redatti i progetti esecutivi, successivamente finanziati con varie misure. Per questo progetto, in particolare, era stato ottenuto un finanziamento con la delibera di giunta regionale n. 64/2015 che riprogrammava i fondi ex FAS 2000/2006 destinati alle strade secondarie di rilevante importanza sul territorio regionale che presentavano criticità tali da non consentire il normale transito dei veicoli.

L’appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla NUOVI LAVORI SRL con sede a Casteltermini (AG) che ha offerto il ribasso non anomalo del 38,3838% sull’importo soggetto a ribasso di 668.540,00, per un importo netto di 411.928,94 euro, ai quali vanno aggiunti 13.640,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale complessivo di 425.568,94 euro più IVA.

Seconda in graduatoria l’ATI (Mandatario) Longo Costruzioni srl – (Mandante) Nocera Vincenzo, con sede a Cammarata (AG), che ha offerto il ribasso del 38,3799 %.Alla gara d’appalto, la prima riguardante lavori pubblici ad essere effettuata in modalità telematica, hanno preso parte 147 imprese.