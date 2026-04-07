L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara per la manutenzione straordinaria del comparto stradale est del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La gara è stata aggiudicata all’impresa “Ig Costruzioni SrL” di Cinisi (Pa) che ha offerto il ribasso del 32,37041% per un importo contrattuale di 2.800.000 euro più Iva, compresi 84.000 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

Alla gara, effettuata in modalità telematica, hanno preso parte 290 imprese, e gli interventi dovranno essere eseguito entro 365 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori. A breve la firma del contratto d’appalto. L’intero importo è stato finanziato con fondi del Libero Consorzio, messi a disposizione della viabilità interna in seguito all’assestamento di bilancio.

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