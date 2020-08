Affonda peschereccio: un morto. Salvati due pescatori

Un peschereccio “Valeria 2” è affondato ad un miglio e mezzo dalla località Capo Ponente a Lampedusa. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per un marinaio recuperato senza vita. Sull’imbarcazione c’erano tre pescatori. A perdere la vita Giovanni Bono, lampedusano di 57 anni. Avrebbe sbattuto la testa, morendo per il forte trauma cranico.

Gli altri due sopravvissuti sono stati recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Dalle prime indagini il peschereccio è colato a picco in pochi minuti, verosimilmente, per la presenza di una “falla”.