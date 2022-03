Affidamento aiuole, spazi verdi, orti urbani: dal Consiglio Comunale il sì al regolamento

Nella seduta del 14 marzo, il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato all’unanimità il regolamento proposto dal gruppo consiliare di diventerà bellissima avente ad oggetto l’affidamento di aiuole, spazi verdi, orti urbani. “Ringrazio i colleghi presenti per aver condiviso e arricchito il regolamento, e l’ing. Avenia per aver reso celermente il parere favorevole” a parlare la Presidente della VI Commissione e prima firmataria, Roberta Zicari, che prosegue: “Questo strumento va nella direzione della collaborazione e sussidiarietà orizzontale, avvia un percorso di affidamento di gestione e condivisione dei beni comuni. Da oggi basta proporre una domanda in carta semplice all’ufficio parchi e aiuole, per richiedere in adozione: aree destinate a verde dal prg, aiuole, rotaroie, piccoli giardini e aree di pertinenza delle scuole, aree ludiche attrezzate per l’infanzia, aree incolte o abbandonate di proprietà comunale. Su tali aree “l’adozione” può consistere in: manutenzione delle aree, sistemazione di nuove aree da destinare a verde pubblico, realizzazione aree di sgambettatura per animali, realizzazione orti urbani. Il programma di manutenzione viene concordato con l’Amministrazione non può avere durata superiore ai 10 anni ed è rinnovabile.

Invito le associazioni e i miei concittadini ad utilizzare questo strumento e prendersi cura della Città, in particolare penso che creare orti urbani serva a bonificare in maniera intelligente porzioni di città, che uscirebbero dallo stato di abbandono e diventerebbero strumento di sostentamento per intere famiglie, penso alle scuole comunali che con il vostro aiuto potrebbero trovare valido ed efficace aiuto per tenere in ordine i loro spazi verdi.”