“Afferma il tuo brand su Linkedin”. Incontro col giornalista Luca Maniscalco

Promuovere il proprio brand sul web, tra segreti di successo e inganni da evitare. A Licata, nell’ambito dell’estate licatese, l’incontro lunedì 12 agosto, alle 19, al museo Chiostro Badia, in piazza Sant’Angelo, con Luca Maniscalco.

Professionista del web e giornalista specializzato in social media, Maniscalco presenta il suo libro “Afferma il tuo brand su Linkedin” (Dario Flaccovio Editore), un libro guida alla creazione del proprio personal branding online per figure professionali e non.

Luca Maniscalco scrive di trend online su vari portali e riviste di settore, dopo alcuni anni passati in agenzie web, oggi si occupa di social media, progetti digitali e web marketing in SDA Bocconi School of Management.

Il suo libro è un manuale pratico di consigli per manager e per chi cerca visibilità in rete, con consigli per costruire il profilo perfetto su Linkedin e un network coerente con il proprio ruolo per veicolare messaggi di valore.

“Voglio parlare della potenza dei social network per imprenditori, aziende, studenti e istituzioni, persone in cerca di lavoro, senza dimenticare le implicazioni legali – dice Maniscalco – Il vero motivo per cui scegliere oggi LinkedIn è la robustezza, la veridicità e la completezza dei dati presenti. In nessun altro social o portale potrai trovare così tante preziose informazioni sugli utenti iscritti. Questi canali sono potenzialmente uguali da New York alla Sicilia. Impariamo a utilizzarli”.