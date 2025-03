A seguito delle importanti dichiarazioni rilasciate sul tema aeroporto di Agrigento dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sulla più che concreta possibilità di realizzare uno scalo in provincia, sono subito arrivate quelle del deputato agrigentino Calogero Pisano, anch’egli presente al convegno voluto dall’Ordine degli Ingegneri, Le infrastrutture della provincia di Agrigento e il Ponte sullo Stretto di Messina: La Sicilia Porta d’Europa sul Mediterraneo. “Io sono più che positivo. Grazie al Ministro Salvini e al Governo Meloni, e alla maggioranza di centrodestra di cui faccio parte, finalmente Agrigento vedrà quella infrastruttura che le è stata negata per oltre 50 anni, colmando così buona parte del gap infrastrutturale che ha rispetto alle altre province siciliane e al resto del Paese. Dopo decenni di immobilismo, il nostro territorio ha finalmente l’attenzione che merita”. Rivendicando con orgoglio il proprio ruolo, Pisano ha anche fortemente sottolineato: “Puntualizzo che se oggi si parla di aeroporto di Agrigento è grazie al mio impegno parlamentare. Sono io l’autore dell’articolo 8 bis, inserito nel Decreto Legge Sud, che permette di costruire questa importantissima opera infrastrutturale”. Per quei pochi che ancora non lo sapessero, Calogero Pisano è stato l’unico deputato agrigentino ad aver votato favorevolmente il DL Sud, il testo legislativo che prevede la costruzione di uno scalo aeroportuale che serva l’area centromeridionale della Sicilia e che potrebbe, dunque, risultare determinante per il futuro delle prossime generazioni. Nel corso del suo intervento, Pisano ha anche voluto pubblicamente ringraziare i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il grande lavoro fatto.

