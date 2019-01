Aeroporto nell’agrigentino, consiglio comunale ha approvato mozione all’unanimità

Ci sarebbe la possibilità che un’importante società, sostenuta da un istituto di credito, la mozione intanto è passata all’unanimità al consiglio comunale di Cattolica Eraclea.

Si continua a parlare di areporto nell’agrigentino. Il consiglio comunale di Cattolica Eraclea ha approvato all’unanimità la mozione per il sostegno alla realizzazione di un aeroporto in località Piana Vizzì presentata dai consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Giuffrida e Paolo Cammalleri.

Dai dati in possesso dei due politici, la Sicilia rappresenta il punto intermedio tra i continenti estremi, oriente e occidente. Per questo dotare la provincia di Agrigento di un aeroporto è ormai argomento attualissimo di discussione.

La Sicilia al centro del flusso si due continenti

Se non si vogliono privilegiare le piane di Licata e Canicattì – si legge nella mozione – scelte sbagliate ed inutili per la crescita economica, sociale e culturale della provincia perché risulterebbero molto prossime agli aeroporti esistenti di Catania e Comiso proponendo una rivalità che non giustificherebbero l’investimento; che la nostra località Piana Vizzì risulta – pertanto – in provincia l’unica piana, una distesa omogenea e senza dislivelli apprezzabili lunga oltre 3 Km, naturalmente vocata per una pista idonea all’atterraggio e decollo di tutti i tipi di aerei turistici e merci; sottopongono all’approvazione la mozione che impegna il consiglio e l’amministrazione comunale ad approntare ogni iniziativa e spesa per la partecipazione e/o compartecipazione societaria pubblica o mista (pubblica e privata) volta a sostenere la realizzazione di un aeroporto nella nostra località di Piana Vizzì”.

Vero affare cerca terreni

Intanto, seccondo quanto riportato da Comunicalo, ci sarebbe una società importante, sostenuta da un grande istituto bancario, interessata all’acquisto di un terreno pianeggiante di circa 15.000 mq o superiore di terreno agricolo per realizzare un campo di volo o aviosuperfice per aerei da diporto-sportivo. La notizia è stata riportata nei giorni scorsi dal quotidiano La Sicilia e rilanciata da altre testate giornalistiche online. Si cercherebbe un terreno sul quale dovrebbero poter atterrare Atr fino a 80 posti. La società si è rivolta per l’acquisto di terreni all’agenzia “Vero Affare” di Favara, diretta da Carmelo e Antonino Cuschera, che hanno dichiarato al quotidiano La Sicilia: “Abbiamo ricevuto, da quando abbiamo pubblicato la richiesta sul nostro sito, decine e decine di telefonate di gente disposta a vendere i propri terreni. Due soluzioni le abbiamo trovate: una riguarda una aviopista e l’altra, ben 13 ettari di terreno, lungo la statale 115 ter. A fine gennaio questi nostri committenti arriveranno ad Agrigento per una serie di sopralluoghi”.