Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto al Libero Consorzio comunale di Agrigento di fornire ulteriori approfondimenti tecnici ed economici-finanziari sul progetto riguardante la realizzazione di uno scalo aeroportuale in provincia di Agrigento. La richiesta di documentazione aggiuntiva scaturisce dalla necessità di ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile a cui il MIT ha provveduto ad inoltrare il progetto, di acquisire maggiori elementi per le valutazioni tecniche di competenza. Il progetto dell’aeroporto di Agrigento, redatto dai tecnici dell’Ente agrigentino nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 8 bis (fortemente voluto dal deputato Calogero Pisano) della Legge 162 del 13/11/2023, è stato trasmesso al competente Ministero lo scorso Marzo.