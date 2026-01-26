Aeroporto di Agrigento, il Comitato civico: “Impegno concreto del Libero Consorzio, ora serve unità politica”

Il Comitato Civico Aeroporto ed Infrastrutture della Fascia Centro Meridionale della Sicilia esprime “un forte apprezzamento” per l’azione svolta dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento a sostegno dell’iter progettuale dell’aeroporto agrigentino, manifestando un “meritato plauso” al presidente Giuseppe Pendolino, alla giunta provinciale e al consiglio.

In un comunicato diffuso nelle scorse ore, il Comitato sottolinea come l’attività dell’ente sia stata “concreta e determinante” nel sostenere e promuovere il progetto dell’Aeroporto della fascia centro-meridionale della Sicilia, sia attraverso “i finanziamenti necessari per gli incarichi affidati a società esperte nella materia”, sia per la “sollecita ed esaustiva presentazione della documentazione richiesta dal competente MIT”.

Il riferimento è alle integrazioni progettuali consegnate ai tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportinel corso dell’incontro svoltosi a Roma il 21 gennaio 2026, che – secondo il Comitato – rappresentano “un ulteriore passo teso alla concreta realizzazione di questa importante infrastruttura”.

Un’opera che il Comitato rivendica di sostenere “da qualche decennio”, attraverso “una costante e attenta opera di sensibilizzazione” portata avanti insieme a Comuni, associazioni di categoria, ordini professionali e Cartello Sociale.

Nel comunicato viene quindi rivolto un pubblico ringraziamento al presidente Pendolino e al Libero Consorzio “per l’impegno profuso e la costante attenzione al progetto dello scalo aeroportuale”, con l’auspicio che “il progetto possa finalmente vedere la luce a beneficio dell’intera comunità delle province di Agrigento e Caltanissetta”.

Infine, l’appello alla politica: il Comitato invita “tutta la rappresentanza politica agrigentina e nissena ad operare unitariamente” per dare “sostegno e forza alla meritoria attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento”, facendo propria “la volontà popolare che desidera fortemente la realizzazione di questa necessaria opera infrastrutturale”.

Un’opera che, conclude il presidente del Comitato Civico, è ritenuta fondamentale “per togliere il territorio dall’isolamento e consentirne il rilancio economico”.

