Agrigento, 7 agosto 2023 – Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento ha rilanciato con vigore il progetto di realizzazione di un aeroporto nella provincia, sottolineando l’importanza cruciale di questa opera per il territorio e invitando tutti i soggetti istituzionali e non a unirsi in una battaglia comune per garantirne l’attuazione.

Da diversi decenni si parla dell’opportunità di costruire uno scalo aeroportuale ad Agrigento, un’infrastruttura che potrebbe contribuire significativamente alla crescita economica e al miglioramento delle connessioni nella regione. Nonostante le numerose promesse e le discussioni, il progetto non è mai decollato, e il Cartello Sociale esprime il suo profondo disappunto per l’inerzia che ha caratterizzato questa questione così rilevante.

L’idea di un aeroporto ad Agrigento è sostenuta da varie parti interessate, e uno dei principali argomenti a favore è che tale struttura si inserirebbe in un triangolo equidistante, facilitando una migliore distribuzione del traffico aereo in tutta la Sicilia. Tuttavia, gli ostacoli che hanno finora impedito il progresso del progetto sembrano essere sempre in aumento, dimostrando la necessità di un impegno collettivo per superare tali sfide.

In passato, ci sono stati momenti in cui sembrava che la posizione favorevole e unanimemente condivisa da parte di tutti i protagonisti locali potesse finalmente spingere le autorità competenti a dare il via libera a questa importante infrastruttura. Tuttavia, nonostante gli sforzi, l’aeroporto non è mai stato realizzato, lasciando la provincia di Agrigento priva di un’opera di fondamentale importanza.

Il Cartello Sociale sottolinea l’importanza dell’unità in questa battaglia per l’aeroporto di Agrigento. Politici di diverse fazioni, sindaci, associazioni, categorie e ogni cittadino dovrebbero unirsi in un coro unanime di richiesta, esigendo il riconoscimento del diritto di dotare il territorio di questa infrastruttura essenziale. Questo appello congiunto dovrebbe giungere al governo centrale e regionale, affinché l’opera venga inserita nel piano dei trasporti e riceva l’attenzione e l’investimento necessari.

L’attuale panorama, caratterizzato dalla presenza di ben 45 aeroporti sul territorio nazionale, mette ancora più in luce l’assenza di uno scalo ad Agrigento, nonostante le dimensioni del territorio, la sua popolazione e la sua posizione geografica strategica. L’aeroporto non deve essere considerato un’opzione, ma una necessità impellente per colmare l’isolamento in cui versa la provincia di Agrigento, privata delle infrastrutture viarie essenziali.

In aggiunta, le recenti turbolenze nei voli, dovute a cause eccezionali, hanno ulteriormente evidenziato l’importanza e l’urgenza di un secondo scalo aeroportuale nella regione. Questo permetterebbe di organizzare un servizio integrato di mobilità regionale, garantendo una migliore circolazione sia per i residenti che per i turisti.

In conclusione, il Cartello Sociale della provincia di Agrigento fa appello alla mobilitazione di tutti i settori della società per difendere il diritto alla realizzazione dell’aeroporto. L’opera rappresenterebbe un passo fondamentale verso lo sviluppo sostenibile, l’integrazione regionale e l’aumento delle opportunità economiche. È giunto il momento di unire le forze e di far sentire la voce di tutta la comunità, affinché il progetto diventi una realtà concreta e tangibile.

Fonte: Comunicato stampa, Cartello Sociale della provincia di Agrigento