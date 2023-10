L’Aeroporto di Agrigento raggiunge un traguardo epocale con l’approvazione dell’emendamento di Pisano. Un progetto ambizioso che potrebbe cambiare il futuro della città.

La data del 27 agosto 2023 segna per l’Aeroporto di Agrigento un traguardo epocale. La Commissione Bilancio ha approvato l’emendamento presentato dall’onorevole Lillo Pisano, un annuncio che ha scatenato gioia e soddisfazione in tutta la comunità agrigentina. L’emendamento prevede la realizzazione della struttura: un progetto ambizioso che ora è un passo più vicino alla sua realizzazione.

L’onorevole Pisano, insieme all’onorevole Saverio Romano, è stato uno dei primi firmatari di questo emendamento rivoluzionario che potrebbe avere un impatto significativo sulla regione e sulla città di Agrigento. La notizia della sua approvazione è stata accolta con entusiasmo, con Pisano che ha dichiarato con orgoglio: “Oggi abbiamo scritto un pezzo di storia”.

L’emendamento sarà ora incluso nel Decreto Legislativo Mezzogiorno, che verrà sottoposto al voto della Camera dei Deputati entro la fine del mese. L’approvazione in Commissione Bilancio rappresenta un passo cruciale verso la realizzazione dell’aeroporto, un progetto che è stato a lungo considerato utopistico ma che ora si sta avvicinando alla sua concretizzazione grazie al duro lavoro, alla perseveranza e alla determinazione di Pisano e del suo team.

L’onorevole Pisano ha espresso la sua gratitudine nei confronti dell’onorevole Saverio Romano, suo compagno di gruppo parlamentare e amico, per il contributo determinante alla realizzazione di questo progetto. Inoltre, Pisano ha ringraziato tutti i deputati siciliani che hanno sostenuto la sua iniziativa, dimostrando senso di responsabilità e unità nell’interesse della Sicilia.

L’approvazione di questo emendamento rappresenta un successo significativo per la città di Agrigento e l’intera regione. Questo progetto non solo promette di migliorare la connettività e l’accessibilità di Agrigento, ma potrebbe anche avere un impatto positivo sul turismo, sull’economia locale e sul benessere della comunità. L’Assessore alla Cultura e al Turismo, il Dott. Costantino Ciulla, ha sottolineato l’importanza di questo risultato per il futuro della città e del suo territorio.

In sintesi, l’approvazione dell’emendamento per l’aeroporto di Agrigento rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di un progetto che potrebbe cambiare il volto di questa splendida città siciliana. Il lavoro instancabile dell’onorevole Pisano e il sostegno determinante dell’onorevole Romano hanno dimostrato che la determinazione e la collaborazione possono portare a risultati straordinari. L’intera comunità di Agrigento ora guarda fiduciosa al futuro, con la speranza di vedere presto realizzata questa ambiziosa infrastruttura che potrebbe portare benefici duraturi alla città e a tutto il Mezzogiorno.

