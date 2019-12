AEROPORTI: PALERMO, 312 MILA VIAGGIATORI PER LE FESTE NATALIZIE

Aumentano i passeggeri che per le vacanze natalizie, dal 21 dicembre al 7 gennaio, hanno scelto di viaggiare da e per l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Previsti 2.294 movimenti (circa 210 in piu’ del 2018) che faranno impennare il numero totale dei passeggeri a 312 mila, 24.400 viaggiatori in piu’ dello stesso periodo, a cavallo tra il 2018 e il 2019. Anche la previsione di chiusura dell’anno in corso fa registrare un aumento percentuale di circa il 6% e una previsione di passeggeri totali di 7 milioni. (ITALPRESS).