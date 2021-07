Aereo di una compagnia aerea mai venuta sull’isola. Battesimo a cura dei vigili del fuoco

Si chiama battesimo del volo e lo si pratica agli aerei che per la prima volta atterrano su una pista aeroportuale. A praticarlo nel video sono i vigili del fuoco di Lampedusa; l’aereo appartiene alla Wizz Air che ha portato per la prima volta sulla più grande delle Pelagie uno dei suoi aerei carico di turisti. Gli idranti dei vigili creano un arco di acqua e l’aereo passa sotto all’arco di acqua. Il battesimo di questo aereo è stato seguito oltre che dal personale aeroportuale anche da centinaia di turisti che si trovavano in aeroporto o perché appena arrivati o da quelli che erano in partenza. I vigili del fuoco di Lampedusa fanno parte di un reparto speciale che si occupa di sicurezza antincendio aeroportuale ma si occupano anche di servizi antincendio esterni per la popolazione dell’isola. Un lavoro il loro, sempre carico di responsabilità e di grande professionalità. I vigili del fuoco lampedusani sono sempre riusciti a garantire ai massimi livelli la sicurezza antincendio con interventi spesso molto pericolosi con una preparazione e una professionalità importanti e di prim’ordine. Elio Desiderio