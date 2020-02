Adriano Bazan convocato in nazionale under 14

Il giovane atleta Adriano Bazan allenato da coach Francesco Paolo Anselmo è stato recentemente convocato in nazionale italiana under 14 . Ma purtroppo ogni medaglia ha due facce : mentre Adriano Bazan ha raggiunto questo importantissimo traguardo, Adriano “Jojo ” Joseph (altro promettente allievo allenato da coach Anselmo ), non ha ricevuto l’eleggibilità che avrebbe permesso al giovane di partecipare al prossimo “Torneo delle Regioni ” a causa di nuove normative introdotte dalla FIBA atte a contrastare l’arrivo di ragazzi africani per motivi imprenditoriali .