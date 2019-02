Adotta una sezione, progetto di collaborazione per il Carcere Petrusa

Fortemente voluto da Valerio Pappalardo e dalla Capo Area Educativa trattamentale dell’istituto penitenziario Petrusa, Maria Clotilde Faro, si è svolto oggi un primo incontro con i “club service” della provincia di Agrigento per elaborare un progetto comune appunto denominato “adotta una sezione” con l’obiettivo di elaborare un progetto comune di collaborazione in favore della popolazione detenuta, al fine di realizzare una serie di interventi non soltanto di carattere materiale, che pure permetterebbero all’Amministrazione Penitenziaria di tamponare le emergenze che purtroppo attanagliano la struttura detentiva, ma anche ad indirizzo trattamentale, durante l’incontro che ha visto una nutrita partecipazione (club service presenti: CIF San Biagio Platani, Cub delle mamme di Canicattì, Fidapa Agrigento, Fidapa Palma di Montechiaro, Lions Club Agrigento Host, Lions club Campobello di Licata, Rotary Club Agrigento, Rotary club Canicattì, Sorotptmist Agrigento e Rotary Club Palma di Montechiaro e Licata) si sono toccati vari punti comuni e il tutto si è aggiornato ad una prossima riunione nella quale sarà già sottoscritto un protocollo di intesa tra tutti i club service presenti e con quanti altri nel frattempo seppure assenti al primo incontro si aggregheranno ai club presenti.

L’incontro si è svolto nella sala convegno dell’Ente di Assistenza del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria .