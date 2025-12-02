Avrebbe tentato di adescare un bambino di 9 anni in una sala giochi prima regalandogli 2 euro per poi seguirlo da solo in un vicolo e tentato di baciarlo in bocca. Un 64enne di Montallegro è indagato per tentati assi sessuali con un minorenne. I fatti al centro dell’inchiesta risalgono a due mesi fa e scaturiscono dalla denuncia presentata dai genitori del piccolo.

Il bimbo, infatti, dopo l’episodio avrebbe raccontato tutto ai genitori che si sono così recati dai carabinieri. La vicenda si sarebbe svolta in una sala giochi. L’uomo, secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, avrebbe prima rimproverato il bambino che si trovava in compagnia di alcuni amici. Poco dopo gli avrebbe regalato 2 euro invitandolo in un vicolo e, ancora, avrebbe tentato di baciarlo in bocca. Il minore sarebbe riuscito a fuggire.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna, ha chiesto ed ottenuto l’incidente probatorio disposto dal gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo. L’audizione della presunta vittima si è svolta in forma protetta.

