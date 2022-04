Addio al green pass ma mascherine ancora al chiuso

Mascherine compagne inseparabili ancora per un mese e mezzo, fino al 15 giugno, in molti luoghi al chiuso. L’obbligo di utilizzare le mascherine, le FFp2, resta, infatti, nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli aperti al pubblico, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Sara’ cosi’ anche per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali, strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le Rsa. Negli altri luoghi di lavoro, invece, questi dispositivi di protezione saranno solo raccomandati. Mascherina in tasca, raccomandata, pronta ad essere indossata in caso di assembramenti anche nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico come negozi o centri commerciali. Dall’1 maggio diremo invece addio al green pass. Ad indicare il futuro utilizzo delle mascherine e’ l’emendamento approvato oggi in Commissione alla Camera all’ultimo decreto Covid di marzo a cui ha fatto seguito l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, necessaria per fare da ponte ai tempi tecnici della conversione del decreto. L’obbligo si manterra’ pertanto in determinati luoghi al chiuso, mentre in tutti i luoghi di lavoro senza distinzione tra pubblico e privato – esclusi quelli di ambito sanitario e gli ospedali – la mascherina sara’ solo “fortemente raccomandata”. Tuttavia i datori di lavoro, se ritenuto opportuno, potrebbero decidere di mantenere in essere i protocolli vigenti che prevedono l’obbligatorieta’ di questi dispositivi di protezione. La proroga dell’utilizzo delle mascherine, chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva, e’ stata invece gia’ prevista per le scuole fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022. Prossima data centrale nella road map degli ‘allentamenti’ delle misure e’ poi quella del 1 maggio, che segna il termine dell’obbligo del Green pass quasi ovunque con la quasi completa liberta’ di movimento anche per i non vaccinati. Solo per due giorni ancora, per alcune attivita’ (mense, concorsi pubblici, oltre ai trasporti a lunga percorrenza) sara’ obbligatorio in versione base (ovvero includendo l’effettuazione del tampone, oltre a vaccinazione e guarigione da Covid). Il green pass rafforzato (rilasciato solo a seguito di vaccinazione o guarigione) restera’ in vigore ancora per 48 ore per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Dal 1 maggio, con la decadenza completa del green pass, anche i non vaccinati potranno pertanto tornare nei luoghi di lavoro e non sara’ richiesto dunque neppure il tampone. Fa pero’ eccezione il personale medico e del comparto sanita’, per cui vale l’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Resta invece in vigore fino al 15 giugno l’obbligo di vaccinazione per gli over50, forze dell’ordine e comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno, continueranno ad incorrere nella sanzione prevista di 100 euro. Ai visitatori delle Rsa continuera’ ad essere richiesto fino al 31 dicembre il ciclo di vaccinazione primario piu’ l’effettuazione di un tampone oppure la vaccinazione con tre dosi. Resta l’invito alla prudenza da parte del ministro della Salute: “La pandemia non e’ finita e chiediamo di intensificare anche la campagna vaccinale. Siamo ancora dentro la pandemia ma – sottolinea Speranza – ora abbiamo strumenti diversi per gestirla”. Il ministro ha anche firmato una ulteriore ordinanza relativa ai viaggi esteri che prevede dall’1 maggio la decadenza del Passenger Locator Form – il modulo utilizzato dalle Autorita’ Sanitarie per i viaggi – che non sara’ dunque piu’ necessario. L’ordinanza proroga al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri.