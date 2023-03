Addio ad uno stimato professionista: Uccio Petralito

E’ scomparso a Milano Matteo, conosciuto da tutti come Uccio, Petralito all’etè di 69 anni, persona molto nota e stimatissimo professionista agrigentino. E’ stato dirigente tecnico della Regione ricoprendo la carica di commissario straordinario Iacp e componente Urega. Ma il suo nome è legato soprattutto al mondo del motorsport agrigentino perché è stato ideatore e patron del “Rally dei templi” oltre ad essere stato un punto di riferimento per la scuderia “Agrigento corse” e per la cronoscalata “Monte Kronio” di Sciacca, nonché componente del consiglio direttivo dell’Automobile club Italia per moltissimi anni. L’ultimo saluto sarà dato mercoledi 15 marzo alle 16 nella chiesa del villaggio Peruzzo.