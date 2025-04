L’amministrazione comunale di Agrigento intende utilizzare un milione di euro concessi per la riqualificazione edilizia del rione santa Croce per realizzare altri, diversi interventi nel centro storico. Dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana è stato concesso al Comune di Agrigento un

contributo straordinario di € 1.000.000,00, nell’ambito del “ Piano sulla Rigenerazione Urbana e la Qualità dell’Abitare. “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PinQuA) per un intervento denominata “Riqualificazione Edilizia Residenziale e Rigenerazione Urbana del Rione Santa Croce – Rabbateddu”.

Con Atto di indirizzo l’Assessore all’Edilizia Pubblica e Privata e Lavori Pubblici del Comune di Agrigento, l’Ing. Gerlando Principato, ritenuto che la candidatura del Comune di Agrigento al

Bando “Pinqua”, pur risultando ammissibile, non ha ricevuto il finanziamento dei lavori e considerato che le somme in questione sono ancora disponibili, ha comunicato l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di reindirizzare il finanziamento per altre finalità di interesse pubblico, in centro storico.

L’Amministrazione ha deciso di attuare il finanziamento con i seguenti interventi:

Manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello e realizzazione bagno per disabili –Importo complessivo: € 565.000,00;

Lavori di messa in sicurezza del Museo Civico – Piano terra e verifica solaio – Importo complessivo: € 203.000,00;

Adeguamento identità visiva, wayfinding, pannellistica all’Ex Collegio Padre dei Filippini – Importo complessivo: € 157.000,00;

Sostituzione e posa in opera di nuovi faretti e binari all’Ex Collegio Padre dei Filippini – Importo

complessivo: € 75.000,00

