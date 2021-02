Ha lasciato il suo segno nella diocesi agrigentina: in Tanzania è deceduto, ieri sera, padre Evodius Siwingwa, originario della diocesi di Mbeya. Padre Evodius è stato per tre anni, nella diocesi agrigentina, Sambuca di Sicilia, ad Agrigento, nella parrocchia San Gregorio di via Cavaleri Magazzeni, e a Porto Empedocle , nelle parrocchie Matrice e Santa Croce. “Lo ricordiamo per le sue doti, per il suo impegno, un uomo, un pastore , un grande sacerdote”, lo ricorda chi lo ha conosciuto.